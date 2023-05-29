Александру Плосконосову включили в состав Общественной палаты Кировской области

Александра Васильевна - эксперт «Российского детско-юношеского центра». Фото: vk.com/dobrovyatka

Глава Кировской области Александр Соколов внес изменения в список членов Общественной палаты региона (ОПКО).

Ранее трое членов ОПКО - Екатерина Садакова, Владимир Огородов и Алексей Куклин - сложили свои полномочия. На место Екатерины Садаковой с 26 мая взяли нового члена - Александру Плосконосову.

Александра Васильевна - главный эксперт отдела проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», волонтер, активист Кировского отделения Народного фронта.

Напомним, ранее стало известно о грядущем назначении Владимира Репина коммерческим директором АТП.