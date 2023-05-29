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НовостиОбщество29 мая 2023 14:53

В Кирове последствия ливня устранят до конца недели

Работы на центральных улицах уже завершены
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас отрабатываются второстепенные участки и улицы из обращений кировчан. Фото: киров.рф

Сейчас отрабатываются второстепенные участки и улицы из обращений кировчан. Фото: киров.рф

В Кирове продолжают устранять последствия ливня. Подробности рассказали в горадминистрации.

Ночью специалисты закончили уборку на улице Карла Маркса и Театральной площади. Днем работы продолжились в районе перекрестка Северного кольца и улицы Заводской. На сложных участках песок сметают вручную, после чего применяют спецтехнику. На тротуарах работают пылесосы, убирающие намытый грунт. Специалисты также ведут уборку веток.

До конца недели подрядчики должны устранить последствия ливня. На центральных улицах работы уже закончены, сейчас специалисты трудятся на второстепенных участках и по адресам из обращений горожан.