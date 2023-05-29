Соколов предложил кировским депутатам контролировать благоустройство

Немало проблем с благоустройством есть на улице Ленина и во дворах по Преображенской. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Соколов поручил усилить работы по благоустройству города Кирова. Поручения он дал на еженедельной планерке в правительстве региона.

- В выходные много гулял по городу, - поделился Александр Валентинович. - В ряде мест необходимо усилить благоустройство. Сделал фотографии и сразу адресовал несколько поручений коллегам из городской администрации.

Так, Соколов поручил обратить внимание на квартал у Александровского сада (от улицы Спасской по Ленина), особенно - на состояние дворов по Преображенской. По словам главы региона, много где «гуляет» плитка, а на набережной покосилось ограждение.

Александр Валентинович также попросил городских депутатов контролировать «свои» участки, ведь «тротуар, фасад дома, клумба - мелочей не бывает».