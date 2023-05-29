В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

Любая искра может привести к лесному пожару. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Кировского ЦГМС, с 29 мая по 1 июня в восточной половине области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), местами - высокая (4 класс). В связи с этим региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение. Информацию уже направили главам муниципалитетов и руководителям служб жизнеобеспечения.

Кировчанам напоминают о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Ни в коем случае нельзя жечь сухую траву и разводить костры в лесах или на торфянике. Запрещено бросать не потушенные спички или сигареты, а также пользоваться пиротехникой в лесу. Водителей просят не выбрасывать окурки из окон автомобилей.

В случае обнаружения лесного пожара постарайтесь остановить его, отправив кого-нибудь за помощью, и сообщите по телефону прямой линии лесной охраны по Кировской области: 8-800-100-94-00.