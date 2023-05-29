Кировская область оказалась на 67 месте среди регионов по благогостоянию семей

После минимальных расходов семья с двумя детьми располагает суммой, чуть более превышающей 17 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов России по благосостоянию семей. Кировская область в нем оказалась на 67 месте из 85.

Для подсчетов использовался показатель в виде потенциально возможного остатка денег в семьях после минимальных расходов. По данным экспертов, в среднестатистической семье из Кировской области, воспитывающей двух детей, таковой остаток составляет 17068 рублей. Эти данные стали определяющими место в рейтинге. Добавим, что для семьи с одним ребенком сумма гораздо выше - после минимальных расходов останется 31780 рублей.

Для сравнения, первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь после минимальных расходов в семье с двумя детей остается 118 тысяч рублей. Замыкает рейтинг Кабардино-Балкарская республика. По подсчетам экспертов, семьи с двумя детьми здесь остаются с отрицательным балансом после минимальных расходов: сумма составляет -7298 рублей.