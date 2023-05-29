Пырлог: Владимир Репин станет первым коммерческим директором АО «АТП»

С марта 2023 года Владимир Репин работал в должности замначальника ДГХ горадминистрации. Фото: киров.рф

Кировский чиновник станет коммерческим директором АО «АТП». Об этом сообщил экс-руководитель предприятия Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

- Владимир Репин в ближайшее время будет назначен коммерческим директором АО «АТП». Должности такой до недавнего времени на предприятии не было, соответственно, что будет входить в функционал Владимира Анатольевича, пока неизвестно, - прокомментировал он.

Известно, что Владимир Репин с 15 марта 2023 года занимал должность бывшего заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. В мае 2023 года он уволился по собственному желанию. Ранее также работал специалистом отдела транспортного контроля департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области и специалистом Минтранса. С 2020 года возглавлял региональное управление организации дорожного движения и контроля надзорной деятельности.