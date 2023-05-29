В Кирове отремонтируют ливневую канализацию на Московской

Сейчас в городе проводят локальные ремонты участков ливневой канализации. Фото: kirovreg.ru

На планерке у губернатора Александра Соколова обсудили вопрос содержания ливневой канализации. Как рассказал глава горадминистрации Вячеслав Симаков, планировалось разработать единую схему кировской ливневки, однако на эти цели потребовалось бы более 50 миллионов рублей. Сам проект обошелся бы в сотни миллионов.

- Я пока не вижу источников финансирования, поэтому мы пошли по пути локальных ремонтов, - пояснил сити-менеджер.

Так, например, в прошлом и текущем году работы прошли на нескольких участках - например, на Карла Маркса у Ботанического сада. Специалисты увеличили диаметр ливневой трубы и повысили количество ливневых колодцев. Текущим летом же пройдет ремонт ливневки на Московской у гипермаркета «Метро» - одном из самых проблемных участков. Смета уже выполнена.