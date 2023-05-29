Кировчанам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году

Свой голос кировчане могут отдать только за один объект. ФОТО: киров.рф
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается онлайн-голосование. В рамках опроса кировчанам предлагают выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 году.
Принять участие в опросе может любой желающий старше 14 лет. Свой голос участники могут отдать за любой из следующих объектов:
- озелененная территория на пересечении улиц Ивана Попова и Щорса;
- газон от Бытового проезда до улицы Первоцветной в Дороничах;
- озелененная территория южнее дома №47 по улице Милицейской;
- тротуар по нечетной стороне улицы Горького от улицы Олега Кошевого до улицы Октябрьская в Лянгасове;
- озелененная территория в районе улицы Слобода Шоломовская;
- озелененная территория по улице Лепсе, в районе дома №43;
- территория северо-западнее дома №16а по Октябрьскому проспекту;
- Чепиковский парк;
- территория по улице Пушкина в районе дома №28;
- площадка в районе дома №9 по улице Новой в Радужном;
- сквер Борцам революции по улице Московской;
- сквер в районе домов № 24 и 26 по улице Московской;
- озелененная территория в районе дома №223 по улице Павла Корчагина;
- сквер по улице Баумана.
Голосование продлится до 31 мая.