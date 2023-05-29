Юный спортсмен из Кирова с особенностями развития выиграл соревнования по тхэквондо

Никита Махнев занял первое место на соревнованиях в своей возрастной группе. ФОТО: Ольга ТУЛЯКОВА

Юный тхэквондист с особенностями развития завоевал золото в соревнованиях с нормотипичными детьми.

27 мая в Кирове прошел фестиваль «Маленький дракон» организованный РСОО «Федерация тхэквондо Кировской области». Там выступали как кировские спортсмены, так и ребята из других городов.

Первое место в своей возрастной категории занял Никита Махнев - воспитанник Спортивного клуба для детей с особенностями развития «Без границ». У Никиты врожденная аномалия развития кистей и стоп, но это не помешало ему за два года стать чемпионом.

Мальчик активно занимается в секции адаптивного тхэквондо под руководством Елизаветы Вылегжаниной.