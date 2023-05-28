К 650-летию Кирова начали готовить тренеров волонтерского корпуса

30 добровольцев пройдут обучающий курс. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове продолжается масштабная подготовка к предстоящему 650-летию города. Один из этапов - подготовка тренеров волонтерского корпуса. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

На базе Вятского государственного агротехнологического университета уже стартовал двухдневный обучающий интенсив для тренерского состава волонтерского корпуса, который объединил более 30 активистов, опытных волонтеров и организаторов добровольческой деятельности.

- Проведение юбилея невозможно без подготовленной команды волонтеров, готовых помогать в навигации и создании атмосферы праздника. Уверен, что практический интенсив позволит сформировать команду тренеров в сфере добровольчества, - обратился к участникам министр молодежной политики Кировской области Георгий Барминов.

Спикером на интенсиве выступит федеральный тренер Ассоциации тренеров Российского союза молодежи, тренер проекта «Школа Добро.Университета» Ассоциации волонтерских центров Артем Рыков.