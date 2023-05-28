Смерчи, град и шквальный ветер. Кировскую область накроют опасные природные явления

Скорость ветра может достигнуть 30 м/с. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Территория Кировской области может оказаться во власти опасных природных явлений. Подробностями поделились в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

По данным метеорологов-любителей, 28 мая северо-западная и часть западной части нашего региона могут накрыть град и шквальный ветер скоростью до 30 м/с. Порывы ветра могут валить деревья, срывать крыши домов, выбивать окна. Касаемо града, его размеры могут достигать в диаметре до пяти сантиметров.

Также в регионе есть риск формирования смерчей категории F0-F3.