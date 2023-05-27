За неделю от укусов клещей пострадали более 1500 жителей Кировской области

В случае укуса клеща удалите паразита и отнесите его на исследование в лабораторию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора Кировской области, за неделю с 15 по 21 мая от укусов клещей пострадал 1521 человек. Среди них оказалось 213 детей. У 15 укушенных выявили боррелиоз, еще у одного - энцефалит. Всего с начала сезона за помощью обратился 6141 житель региона, в том числе 941 ребенок.

Кировчанам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при выходе на природу. Нужно использовать репелленты, регулярно проводить осмотр тела и одежды, не садиться и не ложиться на траву. Если клещ присосался - удалите его, отнесите в лабораторию на исследование и срочно обратитесь в больницу.

Добавим также, что в регионе продолжается акарицидная обработка мест массового отдыха населения, парков, скверов, территорий общего пользования, кладбищ, а также территории детских оздоровительных организаций. Всего по области обработано около 1700 га.