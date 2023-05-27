В Кировской области разработали карту сотовой связи

Сервис позволяет выявить наличие связи определенного стандарта в нужном населенном пункте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области создали карту сотовой связи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Сервис доступен по этой ссылке.

На портале жители региона могут узнать, в каком населенном пункте и как работает связь от шести основных операторов. Информация подгружается с официальных сайтов поставщиков услуг и обновляется в режиме онлайн. При этом стоит отметить, что сервис отмечает присутствие связи, но не учитывает уровень сигнала в конкретной точке.

Кировчане также могут оценить наличие определенного типа связи в населенном пункте - 2G, 3G и 4G. Информация предоставлена по данным Роскомнадзора.

На карте дополнительно отмечены населенные пункты, где к интернету подключены социально значимые объекты.