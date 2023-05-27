Прогноз погоды в Кирове на 27 и 28 мая: до +25 градусов и дожди

Погода на выходных будет пасмурной, ожидаются дожди. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Выходные будут отнюдь не солнечными! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове на 27-28 мая.

В субботу, 27 мая, температура воздуха достигнет +25 градусов. Погода в течение всего дня будет пасмурной. В 18 часов начнется небольшой дождь, который к ночи перерастет в ливень. Сильного ветра можно не ждать: по прогнозам синоптиков, порывы достигнут максимум 6 м/с. Атмосферное давление в течение дня медленно снизится с 745 до 743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 28 мая, столбики термометров поднимутся лишь до +20 градусов. С утра погода будет пасмурной, а в 15 часов начнется дождь, который будет лить до самой ночи. Порывы ветра вновь не превысят 6 м/с. По прогнозу, атмосферное давление будет колебаться в пределах 741-743 мм ртутного столба.