Кировчан предупредили об аномальной жаре в выходные дни 27 и 28 мая

Местами по региону ожидаются сильные дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу и воскресенье (27-28 мая 2023 года) в Кировской области ожидается жара. Подробности сообщают в региональном ГУ МЧС России.

Местами по области будет аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха может оказаться на 7 градусов выше климатической нормы.

При этом в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (в Кировском ЦГМС) уточняют: с 26 по 28 мая активизируются циклоны с привязанными атмосферными фронтами. Возможны сильные дожди, грозы и даже град. По ночам ожидается +13... +18 градусов, днем - до 29 градусов тепла. К концу выходных жара немного ослабнет.

Ранее «КП - Киров» делилась рекомендациями по составлению дачной аптечки.