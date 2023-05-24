В Нововятске временно ограничат движение через железнодорожный переезд

Кировчан просят заранее планировать свой маршрут. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирове ограничат движение через переезд в Нововятском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Речь идет о переезде на улице Советской. По информации ведомства, на участке будут проводиться работы по смене рельсовых плетей. Движение будет ограничено с 02.00 до 05.00 26 мая и с 23.00 27 мая до 08.00 28 мая. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрута.

Ранее мы сообщали, что в Кирове на 2,5 недели ограничат движение на проспекте Строителей.