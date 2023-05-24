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НовостиОбщество24 мая 2023 10:47

В Кирове к 650-летию города разрабатывают проект юбилейного троллейбуса

Его пассажиры узнают исторические факты об областном центре, а по праздникам поучаствуют в экскурсиях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проект планируют запустить во второй половине 2023 года. Фото: киров.рф

Проект планируют запустить во второй половине 2023 года. Фото: киров.рф

В Кирове запустят юбилейный троллейбус к 650-летию областного центра. Подробностями поделились в горадминистрации.

Проект стал одним из победителей конкурса «Город добрых соседей». Сейчас заканчивается подготовка к его реализации, а запустить его планируется во второй половине 2023 года. В его рамках по улицам Кирова будет курсировать брендированный троллейбус, пассажиры которого смогут услышать исторические факты о нашем городе.

Добавим, что в обычные дни троллейбус, оформленный по теме юбилея Кирова, будет курсировать по маршруту №8. В праздничные дни он будет ходить по специально спланированным экскурсионным маршрутам, а о достопримечательностях областного центра расскажут экскурсоводы. На остановках будут работать аниматоры и тематические интерактивные площадки.