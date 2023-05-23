Кировчанин, незаконно заработавший 6,5 миллиона рублей, не смог обжаловать приговор суда

Деньги мужчина заработал, раздавая нелегальные займы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летний кировчанин, осужденный за незаконное предпринимательство, попытался обжаловать приговор.

Мужчина занимался незаконным бизнесом - выдавал займы под залог недвижимости, не открывая при этом юрлица и не являясь ИП. Нелегальный доход правоохранители оценили в 6,5 миллиона рублей.

Дело завели по ч. 1 ст. 171 УК РФ, суд вынес приговор. Прокурор направил иск с требованием применить последствия недействительности ничтожных сделок. Суд признал требования законными и взыскал с осужденного его незаконный доход. Тот не согласился и обжаловал решение.

Как сообщили в прокуратуре Кировской области, решение суда было признано обоснованным и осталось в законной силе.