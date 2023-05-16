Полицейские задержали курьера, помогавшего обманывать пенсионерок из Кировской области

Подозреваемого заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слободском раскрыли серию финансовых преступлений, жертвами которых были пенсионерки.

Потерпевшие обращались в полицию с одинаковыми сообщениями: им на домашние телефоны звонили и рассказывали, что их родственники устроили ДТП. Проблемы якобы можно было решить за деньги - от 100 до 200 тысяч рублей. Лишь после передачи денег пенсионерки общались с родственниками и узнавали, что никаких аварий в действительности не было. Это типичная схема обмана «родственник в беде».

Слободские полицейские с 5-м отделом управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области задержали подозреваемого - 22-летнего молодого человека. Он приехал из Нижегородской области, откликнувшись на интернет-предложение о заработке. Парень приходил по адресам, указанным «работодателем», получал от пенсионерок деньги и переводил на указанные ему счета. При этом задержанный осознавал, что совершает преступление.

Часть денег у него успели изъять, вскоре их вернут потерпевшим. На время расследования нижегородца заключили под стражу.