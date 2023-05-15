Кировчан просят не трогать павших и больных птиц

Кировчан просят не кормить больных птиц и не забирать их домой. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области по-прежнему остается сложной обстановка по гриппу птиц. Как подчеркнули в правительстве региона, этим заболеванием могут заразиться и люди, и домашние питомцы. У человека оно может привести к пневмонии и дать осложнения.

Областная ветеринарная станция просит жителей региона соблюдать определенные меры профилактики:

- не брать в руки больных и павших птиц, не пытаться их накормить, не забирать домой и не уносить в ветклинику;

- незамедлительно сообщать в государственную ветслужбу обо всех случаях заболевания и падежа птиц, а также нахождении их трупов.

Обратиться в областную ветстанцию можно по телефонам: 8-922-958-90-32, 27-27-51 (доб. 5151, 5153, 5157, 5158, 5159).