Детям участников СВО начнут выдавать бесплатные путевки в лагеря

18 лагерей готовы принять детей бойцов. ФОТО: Правительство Кировской области

С 17 мая детей участников СВО начнут записывать в летние лагеря. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Путевки будут выдавать для несовершеннолетних от 6,5 и до 17 лет, в том числе на усыновленных и на детей жены, которые не являются родными бойца. Ребята смогут отдохнуть в: ДОЛ «Весна», «Строитель», «Орленок», «Звездный», «Юность», «Солнечный», «Сосновый бор», «Митино», «Имени Гагарина», «Березка», «Вишкиль», «Спутник», «Колокольчик», «Мир», «Родина», «Алые паруса», «Сосновый бор», «Юность».

Для получения путевки необходимо, с 17 по 30 мая обратиться в МФЦ и предоставить следующие документы:

- Заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки;

- Паспорт или документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);

- Удостоверение, подтверждающее право на получение мер поддержки;

- Свидетельство о рождении ребенка.