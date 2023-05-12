В школе №73 в Лянгасово открыли парту героя Павла Багина при его участии

Право сидеть за партой героя получают отличники, призеры и победители олимпиад и конкурсов. Фото: киров.рф

В кировской школе №73 прошло торжественное открытие парты героя Павла Багина. Он лично принял участие в церемонии вместе с главой города Еленой Ковалевой.

Павел Багин - бывший ученик школы №73 в Лянгасово. С 1995 по 2011 годы он участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе. Награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, «За доблесть в службе», «За отличие в службе».

- Ребята, героем может стать каждый из вас. Помогайте друг другу, подставляйте плечо товарищу, берегите семьи, себя и родной край. Я тоже был учеником школы, в которой вы учитесь. Здесь я приобрел многие качества сильного человека, которые помогали мне в бою. Подвиги можно совершать и в учебе, - сказал Павел во время церемонии.

Напомним, на парте героя размещены его портрет с биографией, боевой путь и награды. Право сидеть за ней получают отличники, призеры и победители олимпиад и конкурсов. За парту Павла Багина первой села отличница из 8-а Ульяна Матвеева.

- Нам часто кажется, что герои бывают только в книгах и фильмах. На самом деле это обычные люди, которые живут рядом с нами. Это те, кто честно и добросовестно исполняет свой профессиональный долг, никогда не бросит в беде, придет на помощь в трудной ситуации. На таких людей стоит равняться, именно они должны стать для вас примером, - добавила Елена Ковалева.