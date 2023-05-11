Кировчанин стал бронзовым призером Международных соревнований по борьбе

Соревнования прошли в городе Санкт-Петербург. ФОТО: министерство спорта и туризма Кировской области

Кировчанин завоевал бронзу на Международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Этой новостью поделились в региональном министерстве спорта и туризма.

Турнир проходил в городе Санкт-Петербург и был посвящен олимпийскому чемпиону Анатолию Рощину. За первенство боролись 250 спортсменов из Беларуси, Армении, Сербии и еще 30 субъектов России.

Воспитанник кировской спортшколы № 8 Вадим Петров взял бронзу среди юношей до 18 лет в весовой категории до 92 килограмма.