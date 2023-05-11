Организаторы из военно-исторического клуба «Фронт» создадут атмосферу военного времени. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове пройдет фестиваль исторической реконструкции «Освобождение Донбасса». Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Мероприятие состоится в Порошино 9 июля. Оно направленно на патриотическое воспитание молодежи. Фестиваль пройдет в два этапа, первый - предпологает организацию интерактивных площадок на День Победы, Ночь музеев, День Памяти и скорби. Следующим станет фестиваль военно-исторической реконструкции. Он будет посвящен 80-летию освобождения территории Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

Для полного погружения организаторы из военно-исторического клуба «Фронт» будут использовать технику, форму и вооружение того времени. Также на фестивале представят интерактивные площадки: поле боя с окопами и блиндажами, тир, VR-выставки, ретротанцплощадка и фотосалон.