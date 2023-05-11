В Кирове продолжат строить школы после завершения федеральной программы

На пресс-конференции губернатор Александр Соколов рассказал про строительство школ. ФОТО: правительство Кировской области

В Кировской области продолжат строить школы после окончания федерального финансирования. Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Губернатор Александр Соколов отметил, что остро не хватает учебных заведений в Кирове. В слободе Шевели в мае должны сформировать участок под школу на 1100 учебных мест. Ее и еще четыре заведения должны сдать в следующем году вместе с учетом построек в Нолинске и Котельниче.

- Будем брать кредиты, - но там, где провели исследование, по прогнозам демографии. Знаю два муниципалитета, кроме Кировской городской агломерации, где рождается много детей, - отметил глава региона. - Будем строить школы в таких районах. То же самое в Кирове: есть районы, где уже подписаны соглашения со строителями о комплексном развитии территорий, там и будем строить школы на кредитные деньги.