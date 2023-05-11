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НовостиОбщество11 мая 2023 14:55

Житель Кировской области сдал артиллерийский снаряд в металлолом

Боеприпас обследовали специалисты и признали безопасным
Артем ЗАМЯТИН
122-мм боеприпас оказался времен первой мировой войны. ФОТО: Управление Росгвардии по Кировской области

122-мм боеприпас оказался времен первой мировой войны. ФОТО: Управление Росгвардии по Кировской области

В Кирово-Чепецке среди металлолома нашли артиллерийский снаряд. Подробнее рассказали в региональном управлении Росгвардии.

10 мая, житель Кирово-Чепецка мужчина принес сдать металлические изделия. Когда сотрудники пункта приема обнаружили в куче боеприпас на место вызвали саперов. Инженерно-досмотровая группа ОМОН «Вятич» осмотрели неожиданную находку. Взрывотехники поняли, что корпус 122-мм артиллерийского снаряда времен первой мировой войны.

Специалисты признали его не опасным и передали полиции.