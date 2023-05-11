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НовостиОбщество11 мая 2023 13:21

В Кирове на улице Казанской появится специальная спортплощадка

Речь идет о комплексе тренажеров для людей с ограниченными возможностями
Артем ЗАМЯТИН
К стройке планируют приступить в конце мая. ФОТО: администрация города Кирова

К стройке планируют приступить в конце мая. ФОТО: администрация города Кирова

В Кирове начались подготовительные работы по подготовке строительства специальной спортплощадки. Подробнее рассказали в администрации города.

Около дома на улице Казанской, 20 появятся 9 тренажеров, на которой люди с ограниченными возможностями смогут заниматься спортом. Работы планируется начать в конце мая. Сейчас там убирают аварийные деревья.

Для людей с ограниченными возможностями обустроят подъезды из асфальтобетона и специальное покрытие на площадке.