В Кирове на улице Казанской появится специальная спортплощадка

К стройке планируют приступить в конце мая. ФОТО: администрация города Кирова

В Кирове начались подготовительные работы по подготовке строительства специальной спортплощадки. Подробнее рассказали в администрации города.

Около дома на улице Казанской, 20 появятся 9 тренажеров, на которой люди с ограниченными возможностями смогут заниматься спортом. Работы планируется начать в конце мая. Сейчас там убирают аварийные деревья.

Для людей с ограниченными возможностями обустроят подъезды из асфальтобетона и специальное покрытие на площадке.