В Кирове ограничат движение на участках двух улиц

Движение будет ограничено на несколько недель. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на двух участках улиц временно ограничат движение транспорта. Подробности сообщает горадминистрация.

Так, с 08.00 12 мая до 17.00 9 июня движение ограничат в районе дома №23 по улице Розы Люксембург. Как пояснили в мэрии, на участке проведут прокладку сети холодного водоснабжения к многоквартирному дому.

С 08.00 15 мая вступит в силу ограничение движения на улице Широнинцев в районе пересечения с Чернышевского. Оно будет действовать до 7 июня. Здесь специалисты планируют перенести сети водоснабжения. С 8 июня начнется второй этап работ, и продлится по 30 июня. На это время движение ограничат в районе дома №45а по Чернышевского.