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НовостиОбщество11 мая 2023 12:25

Кировчанке отказали в социальных выплатах на несовершеннолетнего

Прокуратура восстановила права женщины
Артем ЗАМЯТИН
Прокуратура направила представление руководителю соцорганизации и иск в суд.

Прокуратура направила представление руководителю соцорганизации и иск в суд.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительнице Омутниского района отказали в соцвыплате на ребенка. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в территориальном отделе социальной защиты населения женщине отказали по причине того, что несовершеннолетнего воспитывают два родителя. В связи с этим надзорный орган вынесла представление руководителю ГОГКУСЗ «Межрайонное управление социальной защиты населения в Омутнинском районе». Кроме того, для восстановления прав прокурор направил иск в суд.

Требования признали законными.