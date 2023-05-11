Кировчанке отказали в социальных выплатах на несовершеннолетнего

Прокуратура направила представление руководителю соцорганизации и иск в суд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительнице Омутниского района отказали в соцвыплате на ребенка. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в территориальном отделе социальной защиты населения женщине отказали по причине того, что несовершеннолетнего воспитывают два родителя. В связи с этим надзорный орган вынесла представление руководителю ГОГКУСЗ «Межрайонное управление социальной защиты населения в Омутнинском районе». Кроме того, для восстановления прав прокурор направил иск в суд.

Требования признали законными.