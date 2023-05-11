Кировчане могут выбрать объекты благоустройства до 31 мая

Свой голос кировчане могут отдать только за один объект. ФОТО: киров.рф

22 пешеходных зоны благоустроят в Кирове в 2023 году. Работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Участки для ремонта отобрали по итогам голосования. По техзаданию на пешеходных зонах уложат брусчатку, установят бордюры, скамейки и урны.

По данным администрации Кирова, сейчас подрядчики начали работы на улицах Мира и Сормовской, а также на Октябрьском проспекте. Таким образом, будет завершен комплекс работ на одной из крупнейших городских магистралей. Ранее были отремонтированы участки проспекта на Лепсе и Филейке.

Сейчас продолжается всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2024 году. На выбор кировчанам предлагают 14 объектов. Проголосовать горожане могут до 31 мая.

Каждый житель региона старше 14 лет может сделать выбор на единой платформе голосования. Перейти на страницу проекта можно на сайте МО «Город Киров», кликнув на баннер.