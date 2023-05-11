В Кировской области появится фонд по поддержке участников СВО

Специалисты фонда помогут в оформлении необходимых документов для получения льгот и выплат. ФОТО: Правительство Кировской области

С 1 июля в Кировской области начнет работу фонд по поддержке участников специальной военной операци. Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Как рассказал губернатор Александр Соколов, по указу Президента РФ 3 апреля правительством учрежден фонд «Защитники Отечества». С 1 июля он начнет работу в Кировской области. Сейчас выделено помещение на улице Комсомольской, на первом этаже министерства соцзащиты, внутри которого проведут ремонт. В скором времени туда наймут персонал, который будет помогать ветеранам боевых действий, в том числе участникам конфликта в 2014 году.

Специалисты займутся вопросом в оформлении необходимых документов для получения соцвыплат, медико-социальной реабилитации, лекарств или устройства на работу. Также все желающие смогут принять участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.