В Зуевке пожар унес жизнь женщины

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. Фото: СУ СКР по Кировской области
В Зуевке в пожаре погибла женщина. Подробности сообщает областной Следственный комитет.
Инцидент произошел 10 мая в одном из жилых домов. На месте пожара обнаружили тело 37-летней женщины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.
Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
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