В Зуевке пожар унес жизнь женщины

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Зуевке в пожаре погибла женщина. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел 10 мая в одном из жилых домов. На месте пожара обнаружили тело 37-летней женщины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы сообщали, что в Туже пожар унес жизнь пожилого мужчины.