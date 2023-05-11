Кировчанка пыталась убить своего мужа топором

Следователи выясняют все подробности произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Уржумскогого района окажется на скамье подсудимых за покушение на убийство. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 8 мая в поселке Донаурово 65-летняя женщина поссорилась со своим мужем. После того как супруг ушел спать, подозреваемая взяла топор и ударила потерпевшего по голове. 72-летнего мужа доставили в больницу, его удалось спасти.

На женщину завели уголовное дело, ее задержали. Следователи выясняют все подробности произошедшего.