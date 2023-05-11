В Кирове приступили к реализации инициативы «Шахматная аллея»

Жители города прибрали дорожки, подмели листву и обрезали ветки деревьев и и кустарников. ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове приступили к реализации проекта «Шахматная аллея» подробнее рассказали в мэрии.

Эта инициатива стала победителем в конкурсе «Город добрых соседей». В рамках мероприятия жители провели субботник на улице Кольцова, 11, они сгребли прошлогоднюю листву, подмели дорожки и обрезали ветки деревьев и кустарников. Авторы проекта уточнили, что основная идея - проведение в летний период шахматных турниров прямо на аллее и обучать игре детей.

Стоит отметить, что окончание работ по благоустройству намечено на 15 июля.