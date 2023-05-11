Двух кировчан осудят за угон, стрельбу в кафе и угрозы убийством

Вскоре оба соучастника предстанут перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове двух мужчин осудят сразу по ряду статей: угроза убийством, угон автомобиля, умышленное причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и незаконное ношение и применение оружия. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Так, 27 мая 2022 года оба отдыхали в одном из кировских кафе. У одного с собой был пистолет, который мужчина пустил в ход, выстрелив в барную стойку. Просто так, «из хулиганских побуждений». В ответ на замечание администратора ударил его по голове оружием.

Это не единственный случай. 9 августа 2022 года один из обвиняемых вновь устроил стрельбу, но уже в другом кафе. Сообщается, что мужчина несколько раз выстрелил из укороченного огнестрельного оружия модели Б-16 калибра (обрез). Зацепило троих человек; причиненный вред здоровью расценили как легкий.

Помимо того, оба соучастника в тот же день угнали автомобиль с автозаправки. Это преступление повесили только на одного из хулиганов, а его напарника обвинили в угрозах убийством, которые он высказал водителю авто.

Сейчас один из обвиняемых находится под стражей, второй - под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.