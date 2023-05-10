Жителям Кирова рассказали, как избежать возгорания ТКО

Невовремя замеченное возгорание рядом с лесом может привести к пожару на большой территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан просят соблюдать осторожность при обращении с ТКО. Подробнее рассказали в администрации города.

Региональный оператор по перевозке отходов просит не бросать в контейнер тлеющий мусор, окурки и легковоспламеняющиеся предметы. Также запрещено выкидывать аккумуляторы и батарейки. Правила безопасности в первую очередь следует соблюдать гражданам чьи дома расположены рядом с лесом, так как огонь может перекинуться на соседние постройки, а затем на деревья, что приведет к возгоранию большой территории.

О поджогах просят сообщить в контакт-центр регионального оператора по телефону - 63-16-11, единую диспетчерскую службу - 76-00-00, или в МЧС или полицию - 112.