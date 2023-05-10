12 мая в Кирове пройдет акция «Сад памяти»

Цель акции - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчан приглашают поучаствовать в акции «Сад памяти». Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Цель этого мероприятия, высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция пройдет 12 мая в 14.00 на участке в Парковом лесничестве, Бобинском участковом лесничестве, квартал 60, выдел 26,27,35,37.

В министерстве лесного хозяйства сказали, что мероприятие также направленно на привлечение внимания к экологической проблеме региона.