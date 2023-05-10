Кировчан просят не бросать горящие и легковоспламеняющиеся отходы в контейнеры

Подобные случаи перестают быть единичными. Фото: vk.com/regoperator43

Кировчан просят не испытывать на прочность мусорные контейнеры, выбрасывая в них тлеющие отходы, горящие окурки, легковоспламеняющиеся предметы, в том числе аккумуляторы и батарейки. По данным регоператора АО «Куприт», с начала весны произошло уже несколько таких инцидентов. В результате организация лишилась шести контейнеров, общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

- Возгорание в мусоросборнике может повлечь не только порчу имущества, но и ряд других негативных последствий - огонь может перекинуться на близлежащие строения, деревья и сухостой, распространив огонь на обширную площадь, - пояснили в «Куприте».

О поджогах и случаях вандализма на мусорных площадках можно сообщить по телефонам:

- 8 (8332) 63-16-11 - контакт-центр регоператора;

- 8 (8332) 76-00-00 - единая диспетчерская служба;

- 112.