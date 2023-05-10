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НовостиОбщество10 мая 2023 11:31

В Кировской области на выходных задержали полсотни пьяных водителей

Госавтоинспекция Кировской области подвела статистику с 5 по 9 мая
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Автоинспекторы пресекли более 1300 нарушений ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

Автоинспекторы пресекли более 1300 нарушений ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

За минувшие выходные на дорогах Кировской области произошло 17 аварий, в которых пострадали 20 человек. ДТП зафиксированы в Кирове, а также в Кильмезском, Слободском, Оричевском, Советском, Нагорском, Вятскополянском, Верхнекамском, Кирово-Чепецком районах.

Помимо того, за эти дни автоинспекторы задержали 51 водителя, пьяного либо отказавшегося от медосвидетельствования, а также 56 бесправников. В целом сотрудники ГИБДД пресекли 1308 нарушений ПДД.

Кировчанам напоминают: за вождение в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.