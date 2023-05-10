В Кирове сбили двух 19-летних пешеходов

За рулем находился 73-летний пенсионер. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили двух молодых парней. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 9 мая в 20.20. У дома №23 по Комсомольской «Заз» сбил двух 19-летних парней. Вероятно, пешеходы перебегали дорогу в этот момент. В результате оба молодых человека получили травмы, насколько серьезные - не уточняется. Известно также, что за рулем находился 73-летний пенсионер.

Всего за минувшие выходные на дорогах Кировской области произошло 17 ДТП, в которых пострадали 20 человек. Погибших, к счастью, не оказалось.