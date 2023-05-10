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НовостиПроисшествия10 мая 2023 10:37

Кировчанина задержали за попытку ограбления кафе

Злоумышленника пытались остановить продавщица и посетители заведения
Артем ЗАМЯТИН
Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства. ФОТО: управление Росгвардии по Кировской области

Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства. ФОТО: управление Росгвардии по Кировской области

В Кирове задержали мужчину, который пытался украсть терминал оплаты. Подробнее рассказали в региональном управлении Росгвардии.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из кафе. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что у одного из посетителей возник конфликт с продавцом. 34-летний житель города взял терминал для оплаты, положил его в пакет и попытался скрыться. Женщина хотела остановить злоумышленника, но тот кинул в нее стеклянную вазу. Мужчину помогли задержать посетители кафе.

Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства