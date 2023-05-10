В Кирове мужчина угнал «УАЗик», чтобы покататься

Угонщика задержали, на него заведено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове полиция вернула владельцам угнанную машину. Подробности рассказали в областном УМВД.

На днях представители одной из организаций обратились в правоохранительные органы. Поводом послужил угон казенного «УАЗа»: ночью кто-то уехал на машине. Ориентировку с приметами автомобиля передали во все органы внутренних дел области, и вскоре похожее транспортное средство заметили в районе деревни Рубежница Слободского района.

Машину остановили, а мужчину, находившегося за рулем, задержали и передали в городское Управление МВД. Там угонщик, 35-летний безработный кировчанин, рассказал, что около четырех часов утра ему взбрело в голову покататься на автомобиле. Похищать его он не собирался.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Угон». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.