Танк Т-60, изготовленный в Кирове в военное время, увидели более 500 тысяч россиян

Выставка проходила с 16 апреля по 9 мая. Фото: правительство Кировской области

9 Мая в сквере Борцам революции прошли фестиваль «Вкус Победы» и акция «Поклонимся великим тем годам». Подробнее рассказали в правительстве Кировской области.

Главным экспонатом стала модель танка Т-60. Его изготовили в масштабе 1:1 в Краснодарском крае. Машину производили в Кирове, в первые годы войны. Стоит отметить, что с 16 апреля по 9 мая 500 тысяч жителей 10 регионов страны получили уникальную возможность познакомиться с историей трудового и боевого подвига кировчан.

Ранее мы рассказывали, что модель танка «Т-60» оставят в Кирове и разместят на территории сквера Вятского ГАТУ.