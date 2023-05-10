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НовостиПроисшествия10 мая 2023 7:53

Кировчанин перерезал горло своему знакомому

Обвиняемого заключили под стражу, следователи выясняют подробности
Артем ЗАМЯТИН
Сотрудники Следкома завели уголовное дело.

Сотрудники Следкома завели уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове на улице Кутшо жестоко убили мужчину. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что 6 мая, в общежитии двое мужчин распивали алкоголь. Позже товарищи поссорились и один из них разбитой бутылкой ударил знакомого в шею. 34-летний мужчина нанес несколько ударов, от которых 49-летний потерпевший скончался.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Следователи выясняют все подробности произошедшего.