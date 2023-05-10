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НовостиОбщество10 мая 2023 7:48

Мэрию через суд обязали выделить новое жилье кировчанке, 10 лет живущей в аварийном доме

Нынешняя квартира пожилой женщины уже давно непригодна для проживания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В таких условиях женщина-инвалид живет более десяти лет. Фото: прокуратура Кировской области

В таких условиях женщина-инвалид живет более десяти лет. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове прокуратура добивается переселения пенсионерки из дома, признанного аварийным более 10 лет назад. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о доме №14 по улице Молодой Гвардии. В органы обратилась одна из его жительниц, пожилая женщина-инвалид. Ее квартира уже 10 лет как непригодна для проживания, а сам дом подлежит расселению и сносу. Однако администрация Кирова не спешит переселять бабушку.

Прокурор подал в суд иск, дабы обязать мэрию выделить женщине благоустроенное жилье. Требования признали законными и обоснованными. Ведомство контролирует исполнение решения суда.