В Кировской области в пожаре погибли пенсионер и его 10-летний внук

Пожар произошел в деревне Сосновица Немского района. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области в пожаре погибли пенсионер и его маленький внук. Подробности сообщили в региональном Следственном комитете.

Трагедия произошла 9 мая в деревне Сосновица Немского района. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. На месте происшествия спасатели обнаружили два тела - 78-летнего мужчины и 10-летнего мальчика, его внука. По предварительным данным, несчастный случай мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.