В Кировской области за минувшие выходные пожарные пять раз выезжали на тушение травы

С начала весеннего пожароопасного сезона в регионе зафиксировали более 200 таких пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжается пожароопасный сезон. За минувшие выходные специалисты пять раз выезжали на тушение загоревшейся сухой травы.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пройденная огнем площадь составила более 400 квадратных метров. С начала весеннего пожароопасного сезона зарегистрировано уже 232 таких пожара на площади более 327 гектаров.

По данным КОГСАУ «Лесоохрана», за минувшие сутки лесных пожаров не произошло. По состоянию на 08.00 10 мая действующих возгораний нет. Всего с начала года в Кировской области произошло 28 лесных пожаров, 20 из которых возникли при переходе с сопредельных территорий, семь - по вине местных жителей, один - по вине лиц, использующих леса.

Кировчанам напоминают: за неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, сухой травы и других материалов с нарушением требований пожарной безопасности в лесу и на примыкающих к нему участках грозит административная и уголовная ответственность.