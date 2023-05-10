Более 50% жителей Кировской области начнут получать свыше 100 тысяч в месяц через 11 лет

75% работников области будут получать более 100 тысяч в месяц только через 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты «РИА Новости» подготовили очередное исследование, касающееся зарплат. На сей раз специалистов заинтересовал вопрос, в течение какого времени жители субъектов РФ смогут получать более 100 тысяч рублей в месяц.

Кировская область оказалась в новом рейтинге на 52 месте из 85. По мнению исследователей, более 50% жителей нашего региона будут получать такую зарплату только через 11,3 года. А через почти 15 лет к такому заработку придут более 75% кировчан.

Отметим, что лидером в рейтинге оказался Ямало-Ненецкий автономный округ: уже сейчас более 25% его жителей получают свыше 100 тысяч в месяц, и всего через 2,7 года показатель дорастет до 50%. На последнем месте оказалась Чеченская Республика: половина ее жителей придет к такому заработку только через 17,5 года.