Кировчан предупредили о плановых отключениях электроэнергии 10 мая

Отключения связаны с капитальным ремонтом оборудования и подключением новых потребителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 10 мая, в Кирове пройдут плановые отключения электроэнергии. Как сообщает АО «Горэлектросеть», такие меры связаны с капитальным ремонтом оборудования и подключением новых потребителей.

Так, электричества не будет по следующим адресам:

08.00 - 17.00 - улицы Западная, 1-11 и Мира, 13-40 в поселке Ганино;

08.30 - 16.00 - Металлург-1 СДТ, Металлург СДТ;

09.00 - 11.00 - ул. Спасская, 4б; ул. Казанская 79, 79а;

13.00 - 15.00 - ул. Спасская, 21б;

14.00 - 16.00 - ул. Ленина, 146;

08.00 - 16.30 - поселок Коминтерн, ул. Филатова, 1-66; переулок Садовый, 1- 22; ул. Павла Корчагина, 57-170, ул. Мостовая,18а.

08.30 - 16.00 - деревня Малая Субботиха, переулок Никульчинский и улица Кузнечная, Заречье-4 СДТ.

Потребители могут уточнить информацию по следующим номерам: 529-555, 255-977.