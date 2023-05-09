В Кирове 14 мая пройдет забег «Ласковый MAY»

Горожанам предложат на выбор несколько дистанций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 14 мая, в Кирове состоится забег «Ласковый MAY». Как отметили организаторы, старт спортивного события запланирован у «Дворца творчества - Мемориал».

Горожанам предложат на выбор несколько дистанций: 2 километра - для новичков, 5 километров - для любителей. Самые выносливые участники смогут пробежать 15 километров. Кроме того, пройдут детские забеги на 300 и 600 метров.

Напомним, что 20 мая кировчан приглашают на праздник «Вятская свистопляска». Мероприятие состоится в парке «Аполло» с 14.00 до 21.00.